Лебедев ответил, что определит победителя в поединке Бивола и Бетербиева

Бывший объединённый чемпион мира россиянин Денис Лебедев высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO).

«Для тех, кто регулярно следит за боксом и интересуется им, их сильные стороны уже давно известны. Бетербиев обладает жёсткими ударами, у него колючий джеб передней рукой, который, мягко говоря, отнимает желание продолжать бой. Его послужной список говорит сам за себя.

Сильной стороной Бивола является то, что он видит ситуацию на ринге на несколько шагов вперёд. Артур же, наоборот, действует от ситуации. Дмитрий может выступать как первым, так и вторым номером. Поэтому тяжело отдать кому-то из них предпочтение. Кто первым подстроится под стиль соперника, тот, наверное, возьмёт инициативу и в конечном итоге победит», — приводит слова Бетербиева «RT на русском».

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.