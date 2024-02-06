Редкач: как ведёт себя Усик — бог ему судья

Известный украинский боксёр Иван Редкач высказался о своём соотечественнике, чемпионе мира по версиям WBA, IBF и WBO Александре Усике.

«То, как себя ведёт Саша, – бог ему судья. Как говорится, не суди и не будь судимым. Рано или поздно всё это закончится и все помирятся. Главное – оставаться человеком и веру в бога не менять на крипту, рекламу и загонять свой же народ в долги и проблемы. Вы все и так сами знаете, что вам говорить», — написал Редкач на своей странице в социальных сетях.

В следующем поединке Усик встретится с британцем Тайсоном Фьюри. Изначально их бой должен был состояться 17 февраля. Но незадолго до даты противостояния Тайсон получил рассечение во время спарринга и был вынужден отказаться от выступления. Позже стало известно, что бой перенесли на 18 мая.