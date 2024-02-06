Гвоздик объяснил, почему он категоричен в прогнозе на бой Бетербиева и Бивола

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик поделился мыслями о поединке между непобеждёнными россиянами, чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в том же весе Артуром Бетербиевым. Ожидается, что спортсмены сразятся 1 июня. По мнению украинца, Бетербиев победит за счёт габаритов и силы.

«Бивол отлично работает на ногах, а Бетербиев очень хорошо знает, как срезать углы. Я думаю, что Артур сможет удержать его у канатов. Если вспомнить поединок Бивол – Канело, то можно увидеть, как мексиканец прижимал Бивола к канатам — но Бетербиев, учитывая его силу, находится на другом уровне. Вот тут-то у Бивола и возникнут проблемы. Разве только у него получится здорово двигаться, чтобы выбраться из неприятностей. Думаю, Бетербиев окажется ему не по силам. Бивол не такой уж и большой. Это сыграет огромную роль, потому что Бетербиев намного больше и сильнее», — приводит слова Гвоздика ProBox TV.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?