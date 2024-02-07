56-летний Олег Тактаров показал архивное фото 30-летней давности

Легендарный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивным снимком. Фотография была сделана в 1993 году.

«93 год. Группа молодых бизнесменов», — подписал фотографию прославленный боец.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является одним из самых известных российских бойцов ММА. Первый российский чемпион UFC. В 1995 году он выиграл шестой турнир лиги. По окончании спортивной карьеры в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Сейчас Олегу 56 лет.

Ранее Тактаров назвал звезду Голливуда, который ему завидовал.