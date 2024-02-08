Гвоздик: Бивола считают непобедимым, но он переоценён

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о действующем обладателе титула WBA россиянине Дмитрии Биволе (22-0, 11 KO).

«Бивол — отличный боец, но я лично считаю, что он переоценён. Не поймите неправильно, он хорош, вероятно, он один из лучших в дивизионе, но люди считают его непобедимым. Я так не считаю, думаю, так не считает и Бетербиев. Скоро у Бивола состоится очень тяжёлый поединок», — приводит слова Гвоздика ProBox TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура, проведя добровольную защиту титула.

Ранее Гвоздик дал категоричный прогноз на ожидаемый поединок Бивол — Бетербиев.