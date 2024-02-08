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«Брат». Чимаев встретился с сыном Рамзана Кадырова

«Брат». Чимаев встретился с сыном Рамзана Кадырова
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Популярный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.

«Брат», — подписал фотографию Адам.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Отметим, что Адам Кадыров занимается смешанными единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований. В частности, он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд». В прошлом году получил назначение на должность начальника отдела обеспечения безопасности своего отца. Кроме того, в прошлом году Адам удостоился чести получить сразу множество наград национальных республик. В настоящий момент Кадырову-младшему 16 лет.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова:

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