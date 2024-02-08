Фроч предположил, мог ли Фьюри скрывать рассечение до боя с Усиком

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор Карл Фроч поделился мыслями о рассечении, которое чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри получил на тренировки. Из-за травмы его бой с украинцем Александром Усиком был перенесён на 18 мая.

«Что касается рассечения, то я не совсем уверен. Мне хотелось увидеть, как его зашьют. Когда я его увидел, то понял, что оно не смотрится как свежая травма. Казалось, будто оно уже заживает. На вид травма была получена примерно неделю назад. Держали ли они это в секрете, чтобы правильно рассчитать время? Видео со спарринга было ужасным в плане качества, и мы так и не увидели рассечения после того, как его ударили локтем. До сих пор сомневаюсь, что бой состоится в мае», — сказал Фроч на канале talkSPORT Boxing в YouTube.