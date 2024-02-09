Тренер Волкановски объяснил, почему не стал смотреть реванш Александра с Махачевым

Юджин Бэйрман, тренер чемпиона UFC в полулёгком дивизионе Александра Волкановски, признался, что не смотрел реванш своего подопечного с обладателем титула UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Если честно, у нас было мало шансов на победу. Однако мы получили хорошее предложение от UFC, поэтому Алекс согласился. У меня даже не было времени добраться до Абу-Даби и секундировать его. Я только успел пересмотреть видео и набросать план, который в данных обстоятельствах давал нам самые высокие шансы на победу.

Я даже не смотрел бой – я слишком боялся того, что могло произойти. У меня было ощущение, что это может быть что-то типа нокаутом. Безусловно, я не хотел оказаться правым. Но, к сожалению, именно это и произошло», – приводит слова специалиста MMA News.

Реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски состоялся в октябре 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Ислам нокаутировал Александра в первом раунде. Примечательно, что в феврале прошлого года российский боец одолел своего противника единогласным решением судей.