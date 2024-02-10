Романов сенсационно проиграл нокаутом Чжаосиню в отборочном поединке WBA

Завершился поединок боксёрского вечера RCC в Екатеринбурге. Российский тяжеловес Евгений Романов (19-0, 12 KO) сразился за звание обязательного претендента по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг с китайцем Чжаном Чжаосинем (11-2-1, 6 KO).

Романов с первых же секунд пошёл вперед и начал методично разбивать защиту китайского боксёра, принимавшего удары у канатов. Под конец раунда Романов точным ударом в челюсть отправил Чжаосиня в нокдаун. Китайский боксёр с трудом поднялся, от добивания его спас гонг.

В начале второго раунда Романов бросился вперёд и начал избивать Чжаосиня, с трудом удерживавшегося на ногах. В одном из эпизодов россиянин, увлёкшийся своей атакой, оттянулся назад без блока и пропустил правый прямой, отправивший его в нокаут. Романов попытался встать, но рефери зафиксировал остановку.