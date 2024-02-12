Камил Гаджиев отреагировал на возможный бой Тамаева с Нейтом Диазом

Глава организации Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу слухов об организации поединка между российским блогером Асхабом Тамаевым и американским бойцом UFC Нейтом Диазом.

«Я думаю, что всё возможно. Какая логика? Для Тамаева это хайп международного значения. Парень очень крепкий, физически развитый, с кем только не дрался. Диас: «Миллион долларов на стол, и я готов». Такой лозунг в последнее время, кажется, активно Нейт продвигает. Поэтому, если Толя на этот бой деньги найдёт, Нейт, наверное, подерётся», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее другой блогер, Мелстрой, предложил 50 млн рублей за бой Асхабу Тамаеву, на что тот ответил, что ему неинтересны бои с неизвестными бойцами.