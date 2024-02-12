Поветкин не исключил возможного возвращения в ринг

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин рассказал о том, что он может возобновить профессиональную карьеру.

«Я не хочу ничего загадывать. Но, если здоровье будет позволять, почему нет?» — сказал Александр Поветкин на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поветкин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

Когда Поветкин стал миллионером? Малоизвестные факты о Русском Витязе:

Ранее Поветкин рассказал, за кого будет болеть в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.