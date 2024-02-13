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Чимаев объяснил, почему не будет драться на турнире UFC 300

Чимаев объяснил, почему не будет драться на турнире UFC 300
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Известный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев сообщил, что не будет драться на турнире UFC 300.

В комментариях в социальной сети спортсмена один из фанатов выразил надежду, что Чимаев получит титульный бой на турнире UFC 300. В ответ на это Хамзат написал: «Никаких боёв в Рамадан».

Турнир UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Напомним, свой последний бой Чимаев провёл 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. В рамках турнира он встретился с американцем Камару Усманом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хамзата судейским решением.

Чимаев ещё не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед в 13 боях.

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