Боксёр Атаев: когда доходишь до мировых титулов, там не хотят, чтобы мы представляли РФ

Непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев рассказал об отношении зарубежных организаций к отечественным боксёрам.

«Мы пока с этим не сталкивались с командой. Пока этот вариант не рассматриваем, даже не думали об этом. Просто тихо и мирно делаем свою работу. Конечно, когда доходишь до мировых титулов, они (зарубежные организации) не хотят, чтобы мы представляли Российскую Федерацию. Мы всегда будем представлять Россию!» — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 16 февраля в Душанбе (Таджикистан) состоится боксёрское шоу «Ночь чемпионов IBA». В главном бою чемпион мира 2023 года и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев (6-0, 4 KO) сразится за пояс IBA в весе до 86 кг с бронзовым призёром Олимпийских игр – 2020, чемпионом мира – 2021 и победителем Европейских игр – 2019 азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо.