Волкановски рассказал, восстановился ли он после досрочного поражения от Махачева

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски рассказал о своём восстановлении после поражения от чемпиона UFC в лёгком дивизионе Исламу Махачеву. В октябре 2023 года на турнире UFC 294 австралиец проиграл россиянину нокаутом в первом раунде.

«Ох, чувак, я полностью абстрагировался от того боя. Понимаете, о чем я? И я ценю это в себе. Как только передо мной появляется цель, то я фокусируюсь только на ней. Очевидно, что я не люблю проигрывать, так что это было больно, но в то же время я стараюсь бросать себе вызов. В этот раз подготовка прошла серьезно, потому что мы не хотим такого результата, как в прошлый раз», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу mainevent.

Напомним, в ночь на 18 февраля Александр Волкановски проведёт свой следующий поединок. В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 298 он сразится с испанцем Илиёй Топурией.