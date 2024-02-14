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Шведский боец UFC выразил заинтересованность в поединке с Чимаевым

Шведский боец UFC выразил заинтересованность в поединке с Чимаевым
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Шведский боец смешанных единоборств Джек Херманссон, выступающий в средней весовой категории, готов провести поединок с непобеждённым арабо-чеченским проспектом Хамзатом Чимаевым. Ранее Борз выступал под флагом Швеции.

«Конечно, я готов подраться с Хамзатом. Знаю, ходили разговоры о том, что он может встретиться с Джаредом Каноннье или кем-то еще из известных бойцов. Посмотрим, что произойдет, но я открыт для этого боя», – приводит слова Херманссона MMA Fighting.

В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. Главный бой вечера представитель Швеции Джек Херманссон проводил с американцем Джозефом Пайфером. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Херманссона единогласным судейским решением.

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