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Атаев: хотел, чтобы Нганну победил Фьюри. Я бы ни капли не удивился

Атаев: хотел, чтобы Нганну победил Фьюри. Я бы ни капли не удивился
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Непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев рассказал, за кого болел в поединке между британцем Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

«В этом бою я болел за Фрэнсиса, хотел, чтобы он выиграл. И если бы победу отдали Нганну, я бы ни капли не удивился. На статусе бокса это, конечно, сказалось бы негативно. Наверное, с этой точки зрения не стоит боксёру проигрывать. Но чисто с человеческой точки зрения я хотел, чтобы Нганну выиграл. Парень из Африки, тяжёлое детство, тяжёлые времена. Красивая история, что такой парень добился успехов и в боксе, и в смешанных единоборствах», — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном бою которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри из Великобритании победил раздельным решением судей экс-чемпиона UFC камерунского бойца Фрэнсиса Нганну.

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