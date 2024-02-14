Роман Копылов высказался о своём отношении к Шону Стрикленду

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов высказался о своём отношении к экс-чемпиону дивизиона американцу Шону Стрикленду, известному эксцентричным поведением.

«Положительно отношусь. Те, с кем он ведёт себя дерзко, сами так же себя ведут с ним, а если к нему относятся уважительно, я вижу, что и он грань не переходит. Жизненная позиция у него хорошая. По его высказываниям в интервью, она близка нам. Мы его поддерживаем в том, что он высказывается против некоторых вещей. Только одно уважение к нему», – цитирует Копылова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Стрикленд завоевал чемпионский титул на турнире UFC 293 в сентябре, сенсационно отобрав его у звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи, после чего на UFC 298 в январе уступил пояс южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.