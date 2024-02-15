UFC 298: дата и место проведения турнира, список участников

В ночь с 17 на 18 февраля мск в Анахайме (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Спортивное мероприятие примет арена «Хонда-центр».

В главном событии турнира выступят австралиец Александр Волкановски и Илия Топурия, представляющий Испанию. Поединок будет носит статус титульного. В соглавном противостоянии сойдутся Роберт Уиттакер (Австралия) и Пауло Коста (Бразилия).

Кроме того, отметим, что в главном карде выступит россиянин Роман Копылов, который идёт на серии из четырёх досрочных побед. В соперники он получил бойца из США Энтони Эрнандеса.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Спортивное шоу стартует в 2:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся не ранее 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 298 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 298:

Основной кард:

Александр Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0);

Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2);

Джефф Нил (15-5) – Иан Гарри (13-0);

Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3);

Роман Копылов (12-2) – Энтони Эрнандес (11-2).

Предварительный кард:

Маккензи Дерн (13-4) – Аманда Лемос (13-3-1);

Маркос Рожерио де Лима (21-9-1) – Джастин Тафа (7-3);

Ринья Накамура (8-0) – Карлос Вера (11-3);

Брендсон Рибейро (15-5) – Чжан Минъян (16-6).

Ранний предварительный кард:

Дэнни Барлоу (7-0) – Джош Куинлан (6-1);

Валентин Вудбёрн (7-1) – Обан Эллиотт (9-2);

Андреа Ли (13-8) – Миранда Мэверик (12-5).