Гаджиев рассказал, как отец Хабиба относился к ученикам, ходившим в ночные клубы

Глава организации Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как прославленный тренер по смешанным единоборствам Абдулманап Нурмагомедов относился к спортсменам, ходившим в ночные клубы.

«Вот Абдулманап, просто недолго пожил человек… У него в этом направлении движение было, как бы он ни был занят. А он много чем занят был. Приходилось отвлекаться. Но, несмотря на это, он говорил: «Мой спортсмен в ночном клубе? Нет! Моему спортсмену там делать нечего. У меня спортсмен тренируется целый день». Он фундаментальные вещи говорил. И должно быть то же самое. Ребят надо собирать, объяснять», — сказал Гаджиев на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Абдулманап – отец и тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Знаменитый специалист ушёл из жизни летом 2020 года.