Копылов высказался о предстоящем поединке с Эрнандесом в UFC 298

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов высказался по поводу предстоящего поединка UFC 298 с 14-м номером рейтинга американцем Энтони Эрнандесом.

«Очень рад возможности быть здесь, мы покажем отличный бой. Будет жарко», – сказал Копылов на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» состоится турнир UFC 298. Спортивное мероприятие начнётся в 2:00 по московскому времени. В главном событии турнира выступят австралиец Александр Волкановски и Илия Топурия, представляющий Испанию. Также в главном карде выступит россиянин Роман Копылов, который идёт на серии из четырёх досрочных побед. В соперники он получил бойца из США Энтони Эрнандеса.

В общей сложности Копылов принял участие в 14 поединках в ММА, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения. На счету Эрнандеса 11 побед при двух поражениях.