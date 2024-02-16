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Копылов прошёл процедуру взвешивания перед поединком с американцем на UFC 298

Копылов прошёл процедуру взвешивания перед поединком с американцем на UFC 298
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Сегодня, 16 февраля, прошла церемония взвешивания перед поединком основного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 298 между россиянином Романом Копыловым и представителем США Энтони Эрнандесом. Вес российского бойца составил 83,91 кг. Бой пройдёт в рамках средней весовой категории (77,1 кг — 83,9 кг).

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, турнир состоится в ближайшее воскресенье, 18 февраля, в Анахайме (штат Калифорния, США). Спортивное мероприятие стартует в 2:00 по московскому времени. Противостояния основного карда начнутся ориентировочно не ранее 6:00 мск.

«Чемпионат» будет освещать бой россиянина и американца, а также другие события спортивного шоу.

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