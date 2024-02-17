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Копылов – Эрнандес: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск

Копылов – Эрнандес: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск
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18 февраля в Анахайме (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в рамках которого российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов (12-2) сразится с американцем Энтони Эрнандесом (16-2).

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед подряд.

Турнир UFC 298 начнётся в 2:00 по московскому времени. Приблизительное время начала поединка Копылова и Эрнандеса — 6:00 мск. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в эфире телеканала «Матч ТВ» и на телеканале «Матч! Боец». Также UFC 298 можно будет увидеть на платформе UFC Fight Pass.

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