Бриедис: не считаю, что проиграл в бою с Усиком, это политика

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис признался, что не считает себя проигравшим в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в январе 2018 года.

«Я не считаю, что проиграл в поединке с Усиком. Это спортивная политика, на тот момент у меня не было промоутера. А промоутер очень помогает, когда есть свои судьи и тому подобное… Вряд ли бы Усик смог достичь того, чего он достиг, если бы результат был другим.

Я считаю, что это нельзя назвать поражением. Это на бумаге написано, а в действительности было совершенно другое. И я горжусь этим боем», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Aija Nagle.