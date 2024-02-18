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Бриедис: не считаю, что проиграл в бою с Усиком, это политика

Бриедис: не считаю, что проиграл в бою с Усиком, это политика
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Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис признался, что не считает себя проигравшим в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в январе 2018 года.

«Я не считаю, что проиграл в поединке с Усиком. Это спортивная политика, на тот момент у меня не было промоутера. А промоутер очень помогает, когда есть свои судьи и тому подобное… Вряд ли бы Усик смог достичь того, чего он достиг, если бы результат был другим.

Я считаю, что это нельзя назвать поражением. Это на бумаге написано, а в действительности было совершенно другое. И я горжусь этим боем», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Aija Nagle.

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