Ислам Махачев отправил подарок дочери Александра Волкановски после её шутки про россиянина

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе и лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории согласно официальному рейтингу, подарил подарок дочери своего соперника по двум последним боям австралийца Александра Волкановски.

Волкановски записал в социальных сетях видеоролик, в котором сообщил о подарке Махачева. Ранее Алекс на своём YouTube-канале рассказал о шутке дочери с упоминанием российского бойца.

В 2023 году Махачев и Волкановски дважды встретились в боях за звание чемпиона UFC в лёгком весе. В обоих поединках победа осталась за российским бойцом, защитившим свой титул. 11 февраля 2023 года Махачев победил единогласным решением судей, 21 октября — нокаутом.