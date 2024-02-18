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Топурия и оппонент Копылова получат бонусы за выступления на UFC 298

Топурия и оппонент Копылова получат бонусы за выступления на UFC 298
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Сегодня, 18 февраля, в городе Анахайм (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Пресс-служба организации сообщает, что бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получат триумфатор главного события Илия Топурия, Энтони Эрнандес, одолевший россиянина Романа Копылова, а также китаец Миньян Чжан.

Лучшим боем прошедшего спортивного мероприятия признано женское противостояние Маккензи Дёрн – Аманда Лемос. Этот поединок состоялся в рамках предварительного карда. Женщины получат тот же самый бонус. Напомним, Лемос победила Дёрн единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Топурия победил Волкановски нокаутом во втором раунде. Эрнандес победил Копылова удушающим приёмом (раунд 2, 3.23). Миньян Чжан победил Брендсона Рибейро нокаутом (раунд 1, 1.41).

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