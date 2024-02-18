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Чемпион Hardcore Рамазанов: Копылов – талантливый, у него ещё будет шанс себя проявить

Чемпион Hardcore Рамазанов: Копылов – талантливый, у него ещё будет шанс себя проявить
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Чемпион промоушена Hardcore MMA Шамиль Рамазанов прокомментировал поражение российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова в поединке с американцем Энтони Эрнандесом, состоявшемся на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

Напомним, Копылов уступил удушающим приёмом во втором раунде, проиграв впервые с 2021 года.

«Роман Копылов — это очень талантливый боец, и его стиль мне очень нравится. Но с такими акулами борьбы ему реально тяжело. Нужно время, чтобы развивать свою борьбы, чтобы потом конкурировать с лучшими борцами. Уверен, что у него еще будет шанс себя проявить. Всё еще впереди», — сказал Рамазанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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