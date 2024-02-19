Роман Копылов опубликовал первый пост после поражения от Эрнандеса на UFC 298

Известный российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, разместил первый пост после поражения в поединке с американцем Энтони Эрнандесом. Бой проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

«Неприятности случаются! Слава богу за всё», — написал Копылов.

Напомним, бой с Эрнандесом продлился два раунда и завершился победой спортсмена из США удушающим приёмом. Из первого сабмишена Роман сумел освободиться, однако Энтони немедленно пошёл на вторую попытку удушения россиянина, вынудив Копылова сдаться. До этого поединка россиянин шёл на серии из четырёх досрочных побед. В общей сложности в его активе теперь 12 побед и три поражения в смешанных единоборствах.