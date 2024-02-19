Легенде бокса Мэнни Пакьяо запретили выступать на Олимпиаде в Париже

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо не сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) отверг надежды прославленного спортсмена выступить на Играх в силу его возраста. В настоящий момент Пакьяо 45 лет. Кроме того, Мэнни не участвовал в отборочных соревнованиях.

«Жаль, что нашу любимую икону бокса дисквалифицировали из-за возраста. Каждому спортсмену, независимо от вида спорта, необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность выступить в Париже», — приводит слова президента национального олимпийского комитета Филиппин Авраама Толентино boxingnews24.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.