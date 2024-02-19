Тренер Махачева сказал, мог ли Фьюри специально травмироваться перед боем с Усиком

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, прокомментировал срыв боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Мог ли Фьюри травмироваться намеренно? Это крайне неправдоподобно, учитывая, насколько он великолепный боец. Я считаю, что это рассечение реально, и я не думаю, что Тайсон Фьюри кого-либо избегает. Он неоднократно доказывал, что никого не боится и является одним из лучших супертяжеловесов десятилетия», — сказал Мендес в интервью Casino Alpha.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.