Тренер Махачева рассказал, когда состоится следующий бой Ислама

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева, сообщил о том, что российский боец вернётся в октагон в июне нынешнего года.

«Я предполагаю, что он вернётся в июне. Рамадан заканчивается 9 или 10 апреля, затем он, скорее всего, захочет провести лагерь длиной в два месяца, так что, думаю, в июне мы увидим его в октагоне», – заявил Мендес в интервью Helen Yee Sports.

Напомним, в своём последнем поединке, который проходил осенью прошлого года в ОАЭ на турнире UFC 294, Махачев сражался с Александром Волкановски из Австралии. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: попав по сопернику хай-киком, он начал добивать его, и рефери принял решение остановить бой, присудив победу Исламу. В смешанных единоборствах в активе российского бойца 25 побед и одно поражение.