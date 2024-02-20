Тренер Махачева рассказал, с кем мечтает подраться Ислам

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, россиянина Ислама Махачева, рассказал, что его подопечный мечтает о поединке за титул UFC в полусреднем дивизионе.

«С кем бы я хотел, чтобы он подрался? Да мне неважно, я поддержу любой выбор Ислама. Он мечтает встретиться с чемпионом в полусредней категории, чтобы завоевать второй пояс, однако я уверен, что UFC сейчас это не одобрит. Но, может быть, после следующей защиты промоушен решит вознаградить Ислама за его труд и предоставит ему возможность побороться за титул в полусреднем дивизионе», – заявил Мендес в интервью Helen Yee Sports.

Отметим, что сейчас чемпионом UFC в полусредней весовой категории является британец Леон Эдвардс.

Ранее тренер Махачева рассказал, когда Ислам вернётся в октагон.