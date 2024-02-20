Тренер Нурмагомедова назвал самого опасного соперника для Умара

Хавьер Мендес, тренер непобеждённого российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова, который выступает в легчайшей весовой категории UFC, считает грузина Мераба Двалишвили самым опасным соперником для своего подопечного.

«На мой взгляд, самым опасным соперником для Умара всегда был Мераб Двалишвили. И Мераб остаётся таковым — это 100 процентов. Я хочу увидеть их бой», — сказал Мендес в интервью The Schmo.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В своём последнем поединке, который прошёл в январе 2023 года, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. 2 марта Умар Нурмагомедов проведёт бой с казахстанцем Бекзатом Алмаханом на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).