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Тренер Нурмагомедова назвал самого опасного соперника для Умара

Тренер Нурмагомедова назвал самого опасного соперника для Умара
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Хавьер Мендес, тренер непобеждённого российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова, который выступает в легчайшей весовой категории UFC, считает грузина Мераба Двалишвили самым опасным соперником для своего подопечного.

«На мой взгляд, самым опасным соперником для Умара всегда был Мераб Двалишвили. И Мераб остаётся таковым — это 100 процентов. Я хочу увидеть их бой», — сказал Мендес в интервью The Schmo.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В своём последнем поединке, который прошёл в январе 2023 года, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. 2 марта Умар Нурмагомедов проведёт бой с казахстанцем Бекзатом Алмаханом на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

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