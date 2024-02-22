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Тони Беллью назвал единственный шанс Фьюри в бою с Усиком

Тони Беллью назвал единственный шанс Фьюри в бою с Усиком
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версии WBA, IBF и WBO в том же весе Александром Усиком.

«Я не думаю, что кто-то сможет победить Усика. В том числе и Фьюри. Его стиль изменился, и теперь он агрессивный контрпанчер, поэтому он давит на соперников, заставляя их нанести удар. Однако против Усика это не сработает. Единственный шанс, который у него есть, это шанс панчера. Но, по правде говоря, Тайсон не самый сильный панчер. Да, он блестящий боксёр. Но Усик в моём представлении– лучший тяжеловес в мире», — приводит слова Беллью talkSPORT.

Бой между Фьюри и Усиком запланирован на 18 мая.

Проморолик к бою Фьюри — Усик:

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