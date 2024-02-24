Магомед Курбанов и Исраил Мадримов оспорят титул чемпиона мира по версии WBA

Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов проведёт поединок с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA. Об этом сообщает пресс-служба RCC.

Поединок запланирован на 8 марта 2024 года и состоится он в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, до этого пояс принадлежал американскому боксёру Джермеллу Чарло, однако после смены дивизиона он был лишён пояса.

Магомед Курбанов имеет в своём активе 25 побед, 13 из которых он одержал нокаутами, и 0 поражений. Свой последний поединок Курбанов провёл 6 мая 2023 года в Екатеринбурге. Его оппонентом был французский боксёр Мишель Соро, которого Курбанов одолел раздельным решением судей.

Исраил Мадримов одержал девять побед и пока что ни разу не проигрывал. Последний раз он выходил в ринг 8 апреля 2023 года. Тогда он победил единогласным решением американского боксёра Рафаэля Игбокве.