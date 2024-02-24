Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL vs. Bellator. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов и Исраил Мадримов оспорят титул чемпиона мира по версии WBA

Магомед Курбанов и Исраил Мадримов оспорят титул чемпиона мира по версии WBA
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов проведёт поединок с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA. Об этом сообщает пресс-служба RCC.

Поединок запланирован на 8 марта 2024 года и состоится он в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, до этого пояс принадлежал американскому боксёру Джермеллу Чарло, однако после смены дивизиона он был лишён пояса.

Магомед Курбанов имеет в своём активе 25 побед, 13 из которых он одержал нокаутами, и 0 поражений. Свой последний поединок Курбанов провёл 6 мая 2023 года в Екатеринбурге. Его оппонентом был французский боксёр Мишель Соро, которого Курбанов одолел раздельным решением судей.

Исраил Мадримов одержал девять побед и пока что ни разу не проигрывал. Последний раз он выходил в ринг 8 апреля 2023 года. Тогда он победил единогласным решением американского боксёра Рафаэля Игбокве.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Ехать в Узбекистан бесплатно — издевательство». Курбанов — про титульный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android