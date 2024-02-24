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Александр Гвоздик дал согласие на бой с Дэвидом Бенавидесом

Александр Гвоздик дал согласие на бой с Дэвидом Бенавидесом
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик сообщил, что начал переговоры о поединке с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO).

«Дыма без огня не бывает. Мне сделали предложение, я сказал «да» и теперь работаю над этим. Я не могу что-то сказать, потому что всё началось только вчера. Я сказал «да», и на этом всё.

Мой тренер подошёл ко мне и сказал об этом бое, и я считаю, что он великолепен. Именно для этого я и вернулся бокс, ради боёв на элитном уровне. Я хочу снова стать чемпионом мира, и будет здорово сразиться за звание обязательного претендента. Думаю, что это будет PPV, у Бенавидеса одно из крупнейших имён в боксе. Не могло быть и лучше. Насколько я понимаю, поединок состоится в июне или июле», — приводит слова Гвоздика издание BoxingScene.

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