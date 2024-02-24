«Умейте это говорить». Александр Емельяненко поделился очередным советом

Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко, время от времени обсуждающий с подписчиками житейские темы в социальных сетях, поделился очередным советом.

«Умейте говорить «нет». Потому что многие люди берут на себя большие обязательства, не умея отказывать», — сказал Емельяненко в своём телеграм-канале.

42-летний Емельяненко последний бой провёл против известного блогера Евгения Ершова в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом поединке Александр одержал победу болевым приемом во втором раунде. Всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. В начале года в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Емельяненко принял ислам.