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«Умейте это говорить». Александр Емельяненко поделился очередным советом

«Умейте это говорить». Александр Емельяненко поделился очередным советом
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Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко, время от времени обсуждающий с подписчиками житейские темы в социальных сетях, поделился очередным советом.

«Умейте говорить «нет». Потому что многие люди берут на себя большие обязательства, не умея отказывать», — сказал Емельяненко в своём телеграм-канале.

42-летний Емельяненко последний бой провёл против известного блогера Евгения Ершова в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом поединке Александр одержал победу болевым приемом во втором раунде. Всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. В начале года в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Емельяненко принял ислам.

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