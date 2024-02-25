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PFL vs. Bellator. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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46-летний Йоэль Ромеро одолел Тиаго Сантоса на турнире PFL vs Bellator

46-летний Йоэль Ромеро одолел Тиаго Сантоса на турнире PFL vs Bellator
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Завершился поединок турнира PFL vs Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) кубинский ветеран Йоэль Ромеро встретился с экс-претендентом в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцем Тиаго Сантосом.

Поединок прошёл всю отведённую дистанцию, три раунда, и завершился победой Ромеро единогласным судейским решением.

Йоэлю Ромеро 46 лет. Кубинец, призёр Олимпийских игр по вольной борьбе, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году и в апреле 2013-го впервые подрался в UFC. Ромеро дважды сражался за титул престижнейшей организации мира, однако оба раза уступил судейскими решениями.

В 2021 году Ромеро провёл дебютный поединок в Bellator и после трёх выступлений сразился за титул в полутяжёлом весе, проиграв россиянину Вадиму Немкову.

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