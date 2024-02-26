«К чёрту UFC 300. Я буду здесь». Диаз рассказал, в каком ивенте он примет участие

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диаз выразил желание принять участие в турнире UFC 306, который состоится в Мексике.

«К чёрту UFC 300. Я буду здесь», — написал Диаз в социальных сетях.

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате «10 раундов по три минуты». Бой продлился все 10 раундов и закончился победой Пола единогласным решением судей.

Диаз в предыдущем поединке встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.