Сарнавский рассказал, с кем хочет провести бой после завоевания титула AMC Fight Nights

Новоиспечённый чемпион AMC Fight Nights в лёгком весе Александр Сарнавский хочет провести поединок с победителем главного боя Эдуард Вартанян – Дамир Исмагулов.

«Я думаю, бой Эдуарда Вартаняна против Дамира Исмагулова пройдёт всю дистанцию и продлится все три раунда. Дамир — боец, который практически всегда работает вторым номером, а Эдуард использует всегда агрессивную манеру, давит всегда, навязывает свою тактику боя, так что я думаю, что этот поединок закончится решением судей по очкам. Мне сложно сказать, кто в этом бою выиграет, пусть победит сильнейший. Но я хочу сказать Армену Гуляну, что с победителем этой пары я хочу встретиться, так что, Армен, давай организуем бой, кто из них выиграет — либо Дамир, либо Эдуард, и я встречусь с победителем этой пары, думаю, вы точно не пожалеете, что вы сделали такой бой», — приводит слова Сарнавского пресс-служба лиги «Наше Дело».

Напомним, бой между Исмагуловым и Вартаняном состоится 2 марта на турнире в Москве в рамках «Наше Дело».