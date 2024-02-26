Яир Родригес сделал заявление после поражения от Брайана Ортеги

Популярный мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, прокомментировал поражение от американца Брайана Ортеги.

«Вчера результат был не в нашу пользу. Я могу только поблагодарить господа, что мне удалось выйти из этого без серьёзных травм и повреждений.

Спасибо всей моей команде за то, что она со мной, несмотря на взлёты и падения, а также всем тем, кто меня поддерживает и в победах, и в поражениях. Отдельно благодарю мексиканскую публику, которая дарит мне свою любовь и поддержку каждый раз, когда я дерусь здесь.

Я всё ещё полон сил и двигаюсь вперёд. Единственное, что остаётся сказать – я принимаю то, что случилось, и продолжаю биться за лучшее будущее. Спасибо, Мексика! Любою вас всех!» – написал Яир в своих социальных сетях.

В ночь с 24 на 25 февраля мск в мексиканской столице Мехико прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В соглавном поединке турнира UFC Fight Night 237 сошлись бойцы полулёгкого веса Яир Родригес и Брайан Ортега. Бой завершился победой Ортеги сабмишеном в третьем раунде.