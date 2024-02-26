Амир Хан оценил шансы Джошуа в потенциальном бою с Фьюри

Бывший объединённый чемпион мира британец Амир Хан высказался о потенциальном мегафайте между супертяжеловесами и соотечественниками Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Я считаю, что это великолепный поединок, у обоих, без сомнений, есть навыки, мощь и подвижность. Оба обладают тяжёлым ударом. Шансы в этом бою 50 на 50. Я больше склоняюсь в сторону Фьюри из-за его габаритов и роста. Но, как я и сказал, трудно дать прогноз. Честно, в этом поединке всё 50 на 50», — сказал Хан в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Напомним, 18 мая Фьюри сразится за звание абсолютного чемпиона мира с непобеждённым украинцем Александром Усиком. Джошуа 8 марта проведёт поединок со звёздным камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.