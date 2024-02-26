Фахретдинов дал прогноз на бой Оливейры и Царукяна

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 300.

«У Армана все шансы. Я думаю, он выиграет, и мне почему-то кажется, что досрочно», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.

Царукян в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

Ранее Рафаэль Физиев назвал фаворита в бою Оливейры и Царукяна.