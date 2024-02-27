Брайан Ортега получил травму за несколько секунд до начала боя с Яиром Родригесом

Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг), американец Брайан Ортега рассказал о том, что он подвернул лодыжку перед началом поединка с мексиканцем Яиром Родригесом.

В ночь с 24 на 25 февраля мск в мексиканской столице Мехико прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В соглавном поединке турнира UFC Fight Night 237 сошлись бойцы полулёгкого веса Яир Родригес и Брайан Ортега. Бой завершился победой Ортеги сабмишеном в третьем раунде.

«Все складывалось против меня. Пока Брюс Баффер представлял меня, я подпрыгнул, и когда приземлился – подвернул лодыжку. Подумал: «Вот черт». Солгу, если скажу, что не начал паниковать в какой-то момент.

Нога болела, и когда обращаешь на это внимание, трудно сосредоточиться на бое. Думал: «Чувак, это реально случилось только что. Какой же ты идиот, ты подвернул лодыжку на глазах у 22 тысяч зрителей, а теперь у тебя война с крепким парнем, за которого тут все болеют». В общем, пришлось мне сражаться и со всякими демонами в голове», — сказал Ортега на пресс-конференции.