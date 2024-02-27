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Обновлённый рейтинг UFC: Ройвал вышел на первую строчку в наилегчайшем весе

Обновлённый рейтинг UFC: Ройвал вышел на первую строчку в наилегчайшем весе
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Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им Брэндон Ройвал поднялся с третьей строчки на первую в рейтинге наилегчайшего дивизиона.

Брэндон Морено, напротив, потерял одну позицию и теперь идёт на втором месте. Вместе с ним опустился и Амир Альбази — он стал третьим.

В дивизионе полулёгкого веса Брайан Ортега, победивший Яира Родригеса, поднялся на третью позицию, совершив рокировку как раз с Родригесом.

Напомним, 25 февраля в Мехико (столица Мексики) прошёл турнир UFC Fight Night 237. Главный бой турнира между бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Морено и экс-претендентом на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Ройвалом завершился победой последнего.

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