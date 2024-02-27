Масвидаль заявил, что проведёт боксёрский поединок в этом году

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал о своём намерении выступить в профессиональном боксе.

«Моя отставка определенно закончилась. Я определенно буду причинять людям боль, и я определенно выступлю по правилам бокса в этом году.

MMA – это то, что я люблю в жизни больше всего. Но прежде чем начинать думать о возвращении в смешанные единоборства, я хочу сначала подраться на боксерском ринге», — приводит слова Масвидаля BJ Penn.

Напомним, в апреле прошлого года Хорхе сообщил о принятом решении завершить профессиональную карьеру. Это случилось после поражения в поединке с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

В общей сложности американец принял участие в 52 боях, в которых одержал 35 побед (16 нокаутом) и потерпел 17 поражений. В настоящий момент Масвидалю 39 лет.