Стало известно, сколько боёв планирует провести Махачев в 2024-м

Известный египетский менеджер смешанных единоборств (ММА) и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз рассказал, что российский боец Ислам Махачев проведёт в 2024 году минимум два боя.

«Независимо от того, какие даты UFC предложит Исламу, он проведёт в этом году как минимум два боя. Это 100%», — приводит слова Абдель-Азиза The Schmo.

В своём последнем бою, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев победил австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Махачев провёл 26 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

Российский спортсмен сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.