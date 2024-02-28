Умар Нурмагомедов: не считаю Яна серьёзной проверкой для себя

Непобеждённый российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов высказался о потенциальном поединке с бывшим чемпионом дивизиона и соотечественником Петром Яном.

«Я не вижу смысла боя с ним. Чтобы что? Я не считаю его серьёзной проверкой для себя. Его можно забороть, его можно повалить, ему можно спину забрать. И я не считаю, что он когда-либо был [серьёзной проверкой]. Есть ли у меня интерес? Никакого», — приводит слова Нурмагомедова издание Sport24.

Напомним, 9 марта на турнире UFC 299, который состоится во Флориде (США), Ян проведёт поединок с китайцем Сонгом Ядонгом. На данный момент россиянин идёт на серии из трёх поражений.

Ранее Нурмагомедов высказался о поединке с грузином Мерабом Двалишвили.