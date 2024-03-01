Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер: когда бой, где смотреть трансляцию

1 марта состоится турнир ONE 166 в Лусаиле (Катар). В главном событии вечера чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин проведёт реванш с голландцем Ренье де Риддером. Они сразятся за чемпионский пояс организации в средней весовой категории, которым сейчас владеет представитель Нидерландов.

Первый поединок между Малыхиным и де Риддером состоялся в декабре 2022 года. Тогда сильнее был российский боец. Малыхин одолел Ренье техническим нокаутом в первом раунде.

Начало турнира ONE 166 запланировано на 15:30 по московскому времени. Трансляция всего ивента One 166 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, в которой отразит все главные события вечера.

Напомним, профессиональный рекорд Малыхина в смешанных единоборствах составляет 13-0. На счету де Риддера 16 побед и лишь одно поражение в боях.