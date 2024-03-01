Бёрнс: Топурия нокаутировал троих моих товарищей и поборол дагестанца

Топовый бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался о чемпионе UFC в полулёгкой весовой категории Илие Топурии.

Бёрнс вспомнил, как перед поединком с американцем Джошем Эмметтом Топурия тренировался в его зале. По словам Гилберта, в ходе лагеря Илия нокаутировал трёх его товарищей и сумел забороть дагестанца.

«Илия пришёл к нам в зал, с нами он провёл половину лагеря перед боем с Джошем Эмметтом. И он нокаутировал троих моих партнёров по команде. Не просто уронил, а вырубил. Также я видел, как он борется. У нас был день борьбы, и Топурия тренировался с группой высококлассных борцов. Это были парни из Дагестана. И он поборол дагестанского парня. Этот боец умеет всё», – сказал Бёрнс в интервью Morning Kombat.

Отметим, что в июне 2023 года Топурия победил Эмметта единогласным решением судей.

Напомним, свой последний бой Илия провёл 18 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 298. В рамках данного мероприятия Топурия нокаутировал во втором раунде Александра Волкановски из Австралии. Таким образом, Матадор стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе.