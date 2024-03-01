Хамитов отреагировал на анонс боя со Шлеменко

Популярный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов высказался о своём предстоящем поединке с россиянином Александром Шлеменко. Хамитов дал понять, что на сей раз их бой со Штормом не сорвётся. Отметим, что лига Top Fight в прошлом году пробовала организовать данный поединок. Но он так и не состоялся.

«Контракт подписан. Не думаю, что бой сорвётся. На данный момент это самый актуальный и обсуждаемый поединок. Предложен ли нам за него в RCC гонорар намного меньше, чем в организации, не сумевшей обеспечить выполнение обязательств по предыдущему бою? Разница небольшая, на самом деле. Где-то цена рядом. Тут всё зависит от многих факторов — от того, захотят ли посмотреть поединок болельщики, от телевидения и так далее. Встречаются два больших имени в этом виде спорта — всё уже сделано! Независимо от продаж билетов и других моментов, точка в переговорах поставлена!» — приводит слова Хамитова Legalbet.kz.

Ранее стало известно, что Александр Шлеменко проведёт поединок с Куатом Хамитовым. Они подерутся на турнире RCC 19 в Челябинске. Данный ивент состоится 4 мая текущего года.